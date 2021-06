Per la fascia sinistra, nuovo affare in vista tra il Napoli e il Lille

Uno dei ruoli dove il Napoli vorrà certamente trovare una soluzione è certamente il terzino sinistro, visto l’addio di Hysaj e le condizioni fisiche non perfette di Ghoulam. Le pagine odierne del Corriere dello Sport mettono in evidenza che in vantaggio su Emerson Palmieri e Florenzi c’è Rimildo Mandava del Lille. Per il laterale mancino due sono gli aspetti da non sottovalutare. La presenza nelle scorse settimane del suo agente a Castel Volturno e i buoni rapporti tra i club dopo l’affare Osimhen. Insomma segnali che possono portare ad una chiusura non impossibile da concludere.

