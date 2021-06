Napoli “sordo” al richiamo viola: Politano non si cede

Nonostante l’esclusione dalla comitiva che parteciperà agli Europei, cosa che ha fatto discutere un po’ tutti, Matteo Politano è stato uno dei protagonisti dell’ ultimo torneo di serie A. La sua ottima annata con la maglia del Napoli, lo ha portato alla ribalta ed è finito nel mirino della Fiorentina. Lo ha richiesto il suo ex allenatore, Rino Gattuso, approdato in viola dopo l’esperienza azzurra. De Laurentiis, però, che ha speso circa 23 milioni per lui, non vuole saperne. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che il Napoli è “sordo” al richiamo dei viola, perché Politano non è in vendita. Gli azzurri lo blindano.