La via del gol spianata a grandi campioni con Spalletti in panchina. Tocca a Osimhen

Da Montella a Icardi, da Totti a Dzeko: quante reti con Luciano Con lui, Victor può migliorare nettamente lo score realizzativo. I precedenti attaccanti con il gioco del tecnico di Certaldo ci hanno spesso guadagnato. Nella stagione 98/99 Montella realizzò 16 reti in campionato. Francesco Totti divenne il falso nueve, nuovo ruolo e totalizzò 26 gol vincendo nel 2006 la Scarpa d’Oro. Nel 2016/17 poi fu il turno di Dzeko che in campionato ne segnò 29, 39 in tutta la stagione. Infine Icardi ne segnò 29, come il bomber bosniaco della Roma. Osimhen, quindi potrebbe essere il prossimo a beneficiare della “cura” Spalletti e diventare attaccante implacabile per la prossima stagione.

Fonte: CdS