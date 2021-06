Kolasinac in scadenza: ritorno di fiamma in casa Napoli

Uno dei nodi da risolvere, ma da un po’, in casa Napoli, è quello della fascia sinistra. Per sopperire a tale mancanza circolano diversi nomi, da Emerson Palmieri a Mandava, ma al momento c’è anche un ritorno di fiamma per il mercato del Napoli. La società azzurra, infatti, starebbe pensando nuovamente a Sead Kolasinac, 27enne tedesco con origini bosniache dell’Arsenal, reduce da un’esperienza negativa allo Schalke 04. Si tratta di un terzino sinistro con contratto in scadenza e che dunque i Gunners dovranno vendere questa estate per non perderlo a zero. Lo scrive Tuttosport.