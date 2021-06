I napoletani ed ex Napoli esclusi last minut dalla nazionale

MONDIALE 1990: FUSI – Ci rimase male anche l’ex centrocampista quando il Ct Vicini lo ‘tagliò’ fuori dall’elenco dei convocati per le “Notti Magiche”. Avvertito prematuramente dal Commissario Tecnico, il giocatore classe ’63 non disputò il torneo nonostante fosse reduce da un’ottima stagione con la maglia del Napoli, culminata con lo scudetto. Al suo posto gli fu preferito Ancelotti che aveva da poco recuperato la forma a seguito di un infortunio

MONDIALE 2010: BORRIELLO, ROSSI e SIRIGU – Ci furono pochi dubbi anche sugli ultimi esclusi di Lippi al Mondiale in Sudafrica. Chi ci sperava di più e alla fine rimase a casa ci furono Borriello, Rossi e Sirigu, ‘tagliati’ dai pre-30 insieme a Cassani e Cossu. In precedenza il Ct aveva chiuso le porte a Fabio Grosso e Antonio Candreva, motivando così la sua scelta: “Non faccio un’Italia con debiti di riconoscenza perché non posso scegliere in base a quello che è successo in passato. È la prima cosa che io dissi quando sono tornato”

EURO 2016: JORGINHO e BONAVENTURA – Non mancarono sorprese neanche alle convocazioni dell’ultimo Europeo. Il grande escluso fu Jorginho, giocatore chiave oggi nell’Italia di Mancini: il Ct Conte preferì puntare su elementi con caratteristiche diverse, chiamando solo De Rossi e Thiago Motta come centrali di centrocampo. Altro ‘taglio’ riguardò Bonaventura che perse il ballottaggio con Bernardeschi, mentre le riserve Zappacosta, Benassi e Rugani lasciarono il ritiro azzurro in prossimità dell’inizio di Euro 2016. Fonte: Sky