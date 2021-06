G. Di Marzio, allenatore: “Vanno presi calciatori che siano leader”

A Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Il Napoli non poteva muoversi sul mercato se non avesse preso prima l’allenatore. Per quello che mi riguarda bisognerebbe comprare la personalità, le squadre vanno amalgamate. Se non avessi il sangue napoletano e non avessi allenato il Napoli mi piacerebbe diventare fan del Milan, per come la dirigenza si è comportata con Donnarumma. Un ragazzo che rifiuta 8-9 milioni all’anno…rifiutare quelle cifre non voglio dire che è una vergogna ma c’è un limite a tutto. Terzini? Il livello dei calciatori del Napoli è quello, alcune caratteristiche tattiche mancano davvero alla squadra, come per esempio il playmaker, tipo il Pjanic di 3-4 anni fa o Pirlo. Poi c’è anche la questione del carattere, vanno presi giocatori che sono dei leader. Gente che nelle partite decisive fa la differenza.