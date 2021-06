G. Di Marzio, allenatore: “Giuntoli? E’ una persona valida”

A Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Mercato? Al momento escono fuori tanti nomi sul mercato, anche da parte dei direttori sportivi. Già stanno lavorando da mesi. Emerson Palmieri? E’ una vita che io lo sponsorizzo, a me piace anche se ovviamente non è il più grande giocatore del mondo. Sa fare bene la fase difensiva e ha un buon piede per quella offensiva. Se De Laurentiis mi chiamasse per chiedermi chi cedere tra Koulibaly e Fabian Ruiz? Gli direi di cedere Fabian Ruiz, perché è più facile trovare un centrocampista forte piuttosto che un difensore di livello. Napoli-Verona? Nelle partite importanti bisogna andare in campo tranquilli. Invece il match è stato caricato troppo e alcuni giocatori non sono riusciti a sbollire e non hanno avuto la personalità. Ritorno Ancelotti a Madrid? Conosce l’ambiente, sa come comportarsi. Ritorna lì con una mentalità diverso e con un Real Madrid diverso. Tutto è da vedere, bisogna aspettare. A Napoli non è andato bene, all’Everton così e così, mi auguro possa andare bene al Real. I dirigenti del Napoli sono ancora all’altezza del club? Il Napoli ha vinto gli Scudetti quando c’erano Moggi e i migliori. Giuntoli è una persona valida”.