G. Clemente, professore: “Il grosso limite è la fragilità psicologica”

A Radio Marte è intervenuto Guido Clemente di San Luca, professore: “Audio sparito? Questa è una questione di passione civile: la gente non ne può più di soprusi e opacità. E questo riguarda anche casa nostra, non possiamo continuare a vivere in questo clima oscurantista. Tutto dev’essere trasparente, non si può andare avanti così. Il Napoli ha un limite solo ed enorme: la fragilità psicologica. Oltre questo, però, ci sono fatti di cui si discute senza elementi e questo vale ancora di più per gli altri. Non si può essere ineccepibili solo con noi stessi. Con il Verona bisognava fare meglio ed è giusto ma se nella giornata precedente si fossero fatte rispettare le regole il Napoli sarebbe andato in Champions con una giornata di anticipo”

Fonte: Radio Marte