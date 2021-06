Forse Spalletti non ha mai allenato uno come Osimhen

Osimhen rientra in una tipologia di centravanti che (probabilmente) Spalletti non ha mai trovato con sé: non ha l’autorevolezza di Dzeko, il suo spessore internazionale che appartiene ad una carriera densa e che a Roma si è elevata sino a trentanove (39) gol stagionali; né ha l’appagante indolenza di Icardi, un fantasma quasi estraneo alla partita che d’improvviso diventa sua, gelidamente, una rasoiata alla giugulare e via, un avvoltoio moderno. Osimhen ha l’agilità che consente di allungare o accorciare il Napoli, la rapidità – ormai pure di pensiero – per andare a caccia di un orizzonte sconosciuto, nel quale Spalletti potrà guidarlo con la curiosità di chi s’avvicina su un pianeta ancora inesplorato; ha una freschezza, non solo anagrafica, che consente di provare a farne un «eversore». A. Giordano (CdS)