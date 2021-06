Due i nomi nella lista di Giuntoli per il sostituto di Bakayoko

Un reparto che presto il Napoli dovrà mettere mano per completare la rosa è certamente il centrocampo. Il club azzurro non riscatterà Bakayoko, per via del costo, dell’ingaggio e delle prestazioni non positive in stagione. Il sogno, mai nascosto, è Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma sull’argentino in vantaggio Atletico Madrid, anche sullo stesso Milan. L’altro calciatore è Basic del Bordeaux, operazione meno difficile da fare. Nella rosa della linea mediana ci sono già: Demme, Elmas, Lobotka e Fabian Ruiz, anche se lo spagnolo è richiesto da diverse squadre, Psg su tutti.

La Redazione