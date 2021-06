Corsia sinistra, non solo Emerson Palmieri: si tratta con il Lille

Si parla spesso di Emerson Pamieri per coprire la fascia sinistra del Napoli, oggi, ancor di più visti i trascorsi che legano il difensore al neo allenatore azzurro, Spalletti. Ma il Napoli per la corsia laterale mancina sta monitorando anche Mandava del Lille. Sul tavolo del ds – scrive La Gazzetta dello Sport – sono arrivate diverse relazioni, tutte più o meno positive, che l’hanno convinto a sondare il club vincitore della Ligue 1. La valutazione del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni di euro. I rapporti tra Napoli e Lilla sono molto cordiali, per cui si potrebbe tranquillamente cominciare a parlarne in maniera fattiva.