CALCIO FEMMINILE – Aurora Galli è sempre più vicina all’Everton

In attesa di conoscere i nuovi attaccanti della prossima stagione, la Juventus Women rischia di dover cedere, oltre a Laura Giuliani al Milan, anche Aurora Galli. La centrocampista delle bianconere e della nazionale italiana, era nel mirino dell’Everton, ma nelle ultime ore è sempre più vicina ad indossare la casacca della seconda squadra di Liverpool. Sarebbe per la calciatrice italiana, l’occasione per firmare un contratto da professionista, ma al tempo stesso anche una beffa per la Juventus.

La Redazione