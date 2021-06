UFFICIALE – V. Italiano rinnova con lo Spezia

Lo Spezia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2023, con opzione anche per la stagione successiva.

Artefice di una storica promozione in Serie A nella stagione 2019-2020 e dell’incredibile cammino culminato con la salvezza al primo anno in massima serie, il tecnico siciliano sarà dunque ancora al centro del progetto Spezia Calcio della famiglia Platek, determinata a far volare sempre più in alto le Aquile.

Fonte: acspezia.com