Sulla strada del Napoli per Florenzi, c’è l’insidia Mou

Il Napoli, tra cessioni e acquisti, cercherà di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione, dove l’obiettivo è accontentare mister Luciano Spalletti. Un calciatore che vorrebbe l’allenatore di Certaldo è sicuramente Alessandro Florenzi del Psg. Dopo stagioni sfortunate tra due operazioni al legamento crociato e le incomprensioni con il tecnico della Roma Paulo Fonseca, si è messo in evidenza con la squadra francese. Ora per il terzino destro c’è la vetrina dell’Europeo, dove debutterà allo stadio Olimpico in Italia-Turchia e quindi gli occhi saranno anche su di lui. Non è un mistero che Spalletti lo abbia inserito nella sua lista, ma piace anche al neo tecnico dei giallorossi Mourinho. Il costo del cartellino è accessibile, intorno ai 9 milioni e avere una valida alternativa di Di Lorenzo come Florenzi non sarebbe male.

La Redazione