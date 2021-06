Spalletti ha le idee chiare sul prossimo mercato del Napoli

In attesa di essere operativo dal Primo Agosto, quando sarà scaduto il contratto con l’Inter, Luciano Spalletti si tiene sempre in contatto con il Napoli per le strategie di mercato. I ruoli che il tecnico di Certaldo ha individuato per la prossima stagione sono ben tre: il difensore centrale, il terzino sinistro e un centrocampista. Una trattativa in stato avanzato sarebbe Mandava del Lille, contatti con il suo agente il club transalpino. Per il centrocampo due i giocatori messi nel mirino: Basic del Bordeaux e Thorsby della Sampdoria. Entrambi alti 1,89 e dotati di buona tecnica. Infine Rodrigo De Paul, sembra essere in netto vantaggio l’Atletico Madrid rispetto al Milan e al club azzurro.

La Redazione