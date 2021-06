SKY, Italia – Politano e Mancini lasciano Coverciano, Pessina resta

Il difensore Gianluca Mancini e l’attaccante Matteo Politano hanno lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale dopo l’ufficializzazione della lista dei 26 azzurri per l’Europeo. I due giocatori hanno abbandonato il centro tecnico di Coverciano per rientrare ai propri club. Resta invece aggregato al gruppo della Nazionale l’altro calciatore escluso dalla lista, il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina. Questo perché in questi giorni verranno monitorate le condizioni di Verratti e Sensi, i due centrocampisti azzurri reduci da infortuni. Gli esami che hanno sostenuto lunedì hanno dato risultati positivi per entrambi. Ricordiamo che il regolamento concede a Mancini tempo fino alla mezzanotte del 10 giugno (il giorno prima dell’esordio contro la Turchia) per sostituire eventuali giocatori infortunati o positivi al Covid.