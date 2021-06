Sandro Sabatini, giornalista: “Spalletti? Per lui parlano i risultati…”

Ad “Arena Maradona”, Luciano Sandro Sabatini, giornalista:

“Spalletti secondo me è una scelta molto coraggiosa. E che andrà sul sicuro. Per lui parlano i risultati. Certo, ha anche qualche difetto. Ma ha alle spalle una carriera molto importante. Mercato? Ci sarà una cessione dolorosa. Che non c’è mai stata negli anni scorsi. Per me sarà ceduto uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz.

Fonte: Radio Crc