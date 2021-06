Martedì pomeriggio di play-off per quanto riguarda la serie C e non sono mancate le sorprese, oppure anche brividi finali. Il Padova, ha rischiato di essere eliminato, perde in casa 1-3 contro il Renate, ma per la miglior classifica va in semifinale. I veneti affronteranno l’Avellino, sconfitto dal Sudtirol, ma dopo il 2-0 dell’andata passa il turno. L’altra semifinale sarà Alessandria-Albinoleffe

Play-off serie C semifinali

Avellino-Padova

Alessandria-Albinoleffe

La Redazione