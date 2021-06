Perillo (RAI): “Ancelotti? Alla sua esperienza a Napoli darei 5”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Perillo, caporedattore Rai, ecco le sue parole: “All’esperienza di Ancelotti a Napoli darei 5. Anche se lui ha pagato il fatto che a Napoli manca un uomo che faccia da intermediario tra lui e la società. A Gattuso nei primi mesi meritava un bel 7, data la vittoria della Coppa Italia e un ottimo finale di stagione. Il secondo anno è stata una delusione, soprattutto nell’ultima partita, con l’erroraccio difensivo sul goal di Faraoni. Spalletti? A De Laurentiis darei 8 come voto. Mi sembra la scelta più logica, è bravo ed è un allenatore importante. Gioca con un 4-2-3-1, quindi ci sarebbe una continuità di gioco. Bisogna non incorrere negli errori passati, tipo il centrocampo Bakayoko-Fabian. Ha due piccolissime macchie, cioè la gestione Totti, anche se non sappiamo bene i dettagli. Non potevi comportarti così con un fuoriclasse ed una bandiera come lui. Un’altra maccchia fu il cambio Icardi-Santon”.