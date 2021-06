Osimhen manda un certificato medico al c.t. della Nigeria

Il primo anno di Victor Osimhen al Napoli è stato davvero travagliato, ed è un eufemismo. Infortunio alla spalla, Covid-19 e infime trauma cranico. Per fortuna che è riuscito a giocare nel finale di stagione ed ha mostrato alcune delle sue doti tecniche, peccato per il finale davvero inaspettato contro l’Hellas Verona. Il bomber ex Lille ha voglia di dimostrare il prossimo anno che può essere ancora più devastante. Con il 4-2-3-1 di Spalletti il nigeriano si potrebbe esaltare, nel frattempo Osimhen manda un certificato al c.t. della nazionale. “Problema al ginocchio, quindi niente amichevole contro il Camerun”. Stesso discorso vale anche per altri suoi connazionali, modo anche per recuperare dalle fatiche stagionali e presentarsi al meglio nei ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel Di Sangro.

La Redazione