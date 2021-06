Mirko Calemme (As): “Ancelotti a Madrid per “normalizzare” l’ambiente. Fabian? Rinviato dopo l’Europeo”

“Ancelotti al Real Madrid è una idea nata nello scorso weekend, perché Pochettino non era convinto,

mentre Raul è stato ritenuto poco pronto – queste le parole di Mirko Calemme, giornalista del quotidiano

spagnolo AS, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal

lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Perez ha voluto il ritorno di Carlo perché c’era

bisogno di un normalizzatore. Ora i Blancos puntano tutto su Mbappè, quindi le piste che porterebbero

Koulibaly e Fabian Ruiz in Spagna, al momento, sono fredde. Il Real Madrid, in questo momento, non può

permettersi di bruciare soldi, ed anche questo ha pesato sulla scelta di Carlo Ancelotti. Offerte per Fabian

Ruiz dalla Spagna, in questo momento, non ce ne sono. De Laurentiis non farà sconti, non li ha fatti

nemmeno quando avrebbe dovuto. Dunque, per ora, il mercato in uscita degli azzurri è fermi. Tanti club

sono interessati ai gioielli del Napoli, ma offerte concrete non ne sono arrivate. Credo se ne riparlerà dopo

l’Europeo”.

La Redazione