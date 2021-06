Gallo, Il Napolista: “Ancelotti? Non ha avuto il sostegno della società”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista, ecco le sue parole: “Ancelotti? A Napoli non è stato seguito dalla società. Dopo il primo anno, De Laurentiis non ha approvato il suo piano di rinnovamento. Dopo l’esonero di Ancelotti, il Napoli comunque non ha combinato niente. L’ammutinamento non è stata colpa di Ancelotti. Dopo due anni, De Laurentiis è punto e a capo, con i rebus Insigne e Mertens. Si spera che De Laurentiis ascolti Spalletti, dato che è un bravissimo mister”.