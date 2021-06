Fabian Ruiz: “Napoli, città passionale come la mia Siviglia. La mancata Champions? Che tristezza”

Dopo quasi 4 mesi di silenzio stampa è tornato a parlare dal ritiro della nazionale spagnola Fabian Ruiz sul finale stagione del Napoli e il suo futuro. Ecco quanto riportato nell’intervista della Gazzetta dello Sport.

Siete arrivati a un passo dalla Champions. “A una partita, l’ultima. Questo è il calcio. Dopo la sconfitta con la Juve abbiamo fatto 20 punti su 24. Eravamo li, avevamo fatto cose importanti e complicate, col Verona non siamo riusciti a vincere e l’obiettivo è sfumato nonostante i grandi sforzi. La cosa mi ha intristito, e per questo ho voglia di rifarmi con la nazionale. A volte il calcio è ingiusto, ma è inutile rimuginare su ciò che è successo, bisogna guardare avanti”.

Giusto. Il suo futuro? “A Napoli sto bene, sono contento. È una città che mi ha accolto benissimo, un posto dove la gente vive il calcio esattamente come nella mia Siviglia, con passione, trasporto e senza pause, sempre al massimo come piace a me. Ho ancora due anni di contratto e sono felice. Non c’è molto altro da dire, a parte il fatto che ora voglio pensare solo alla nazionale, la cosa più importante di questa mia estate”.

