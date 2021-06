Le partite degli Europei 2021 vengono trasmesse in TV da Sky e dalla Rai: su Sky è possibile vedere tutte le 51 partite dell’Europeo, mentre la Rai ha acquistato i diritti TV per 27 partite. Tra queste, tutte le gare dell’Italia oltre ai match più interessanti delle altre squadre. Gli Europei saranno visibili sia in TV che in streaming su Sky Go e RaiPlay.

La Redazione