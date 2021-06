Dino Zoff: “Napoli? Le qualità per far bene con Spalletti ci sono tutte…”

Ad “Arena Maradona”, Dino Zoff, leggendario portiere, anche ex azzurro ed ex allenatore:

“Da come si è qualificata, l’Italia ha fatto una grande strada. Vedremo se sarà in grado anche di fare un grande Europeo. Sono molto fiducioso. Le scelte di Mancini? Non è semplice dover prendere determinate decisioni. Se ha scelto uno o l’altro è per motivi esclusivamente tattici. Napoli? Le qualità per far bene con Spalletti ci sono tutte. Non so come sarà il mercato degli azzurri, ma il Napoli è già una buona squadra. Ha un’ottima base. Vedremo se la società la rinforzerà o meno”.

Fonte: Radio Crc