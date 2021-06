Claudio Ranieri (69), che ha salutato la Samp al termine della stagione appena conclusa, è finito al centro del casting del Lilla, a caccia dell’erede di Christophe Galtier (54). Conosce bene la Ligue 1 per aver allenato il Monaco (2012-2014) e il Nantes (2017-2018), e non gli manca esperienza nemmeno in campo internazionale: è in corsa con Laurent Blanc (55), Patrick Vieira (44), Lucien Favre (63) e Fatih Terim (67). Fonte: CdS