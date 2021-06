Chiariello: “Rrahmani e Di Lorenzo i punti fermi della difesa. Ecco gli acquisti che farei…”

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto su Radio Punto Nuovo, ha parlato dei possibili movimenti di mercato del Napoli: “Giovanni Di Lorenzo ed Amir Rrahmani saranno i punti di partenza della difesa della nuova stagione. Se va via Kalidou Koulibaly, e credo lo faccia, perché il Napoli non può permettersi di dargli 13 milioni lordi di stipendio, serviranno due centrali. A sinistra c’è da coprire un buco: Elseid Hysaj, con ogni probabilità, lascerà il Napoli a parametro zero. Danilo D’Ambrosio può essere una soluzione per entrambe le fasce: è polivalente e perfetto. A centrocampo, invece, va preso Rodrigo De Paul: sarebbe l’ideale. A proposito di partenze, Nikola Maksimovic va via al 100%. Hysaj resta solo al 3%. Io lo avrei confermato. L’idea di vendere Kostas Manolas c’è pure, ma ha una certa età e il suo stipendio è enorme (4,5 milioni), quindi credo che rimarrà”, ha concluso il cronista ed opinionista sportivo.