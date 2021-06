Campionato Serie A – Le novità Dazn e l’offensiva Tim

Dazn rinnova la propria offerta: il cambiamento è logica conseguenza di quello che attende la serie A nel prossimo triennio, con dieci partite trasmesse (delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva) per ogni turno di campionato. Rimodulando gli abbonamenti a 29,99 euro al mese per i vecchi abbonati. Quelli nuovi usufruiranno invece di un prezzo vantaggioso: 19,99 euro mensili per i primi 14 mesi, basterà sottoscrivere la proposta dall’1 al 28 luglio. Peraltro, a partire dal mese di luglio anche Tim, in virtù della partnership appena stipulata con Dazn, è pronta a lanciare una pesante offensiva sul mercato: il Set Top Box di Tim Vision verrà proposto a prezzi molto competitivi in un’offerta che comprenderà serie A, cinema e tv in chiaro. Le condizioni verranno rese note in seguito insieme con le ulteriori offerte che ingloberanno anche Netflix e Disney Plus. Un ricco palinsesto che, in questo caso, andrà oltre lo sport e coinvolgerà le piattaforme più seguite dal pubblico.



ITALIA ED ESTERO. Mentre Dazn – piombata tre anni fa nel nostro campionato, con la visione in streaming – ora ha messo le mani sulla serie A, dopo essersi aggiudicata la B nel periodo 2018-21. Una grande novità, che peraltro fa seguito alla copertura data già al campionato spagnolo: la Liga è su Dazn, così come la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Una panoramica di calcio internazionale, quindi. L’offerta di sport, poi, si allarga ai motori: MotoGP, Moto2 e Moto3 assieme a boxe, freccette, basket, tennis e football americano. Aggiungendoci gli approfondimenti di Dazn Originals e i canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Tramite i quali sarà anche possibile seguire l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

SEI DISPOSITIVI. Per chi è già abbonato, Dazn comunicherà a breve le ulteriori offerte dedicate. Gli eventi saranno visibili su un massimo di sei dispositivi, con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi. Come sempre, sarà possibile dare disdetta dell’abbonamento a Dazn senza sostenere alcun costo aggiuntivo e senza restituzione degli sconti fruiti. A un anno dal suo ingresso nel campionato, Dazn aveva anche introdotto la visione sul satellite oltre a quella in streaming. Un modo per ampliare il raggio degli utenti, per chi non disponeva di una connessione a Internet.

Fonte: CdS