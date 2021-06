CALCIO FEMMINILE – Ballottaggio Roma-Fiorentina per Cecilia Prugna

Il campionato dell’Empoli Ladies è terminato al sesto posto, dove ha confermato di essere la prima delle outsider ed ha confermato di avere in rosa giocatrici forti. Una di queste è Cecilia Prugna, la centrocampista classe ’97 ha diversi estimatori in serie A. Oltre alla Fiorentina, c’è anche l’A.s. Roma, dove potrebbe ritrovare coach Alessandro Spugna e forse anche Benedetta Glionna. Il club giallorosso darebbe in prestito, come riporta tuttocalciofemminile, la classe 2003 Severini.

La Redazione