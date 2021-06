Ancelotti punterà per l’accoppiata K2 e Fabian

Ieri sera il Real Madrid ha annunciato il nome del nuovo allenatore, ovvero un ritorno al passato, Carlo Ancelotti. L’ex tecnico di Napoli ed Everton ha voluto dare una svolta alle ultime stagioni, non certo esaltanti per il suo curriculum, accasandosi sulla panchina dei “blancos”. Non è un mistero che l’allenatore di Reggiolo voglia nel suo organico due giocatori del Napoli: Koulibaly e Faban Ruiz. Il difensore senegalese sarebbe il sostituto di Sergio Ramos, mentre per il centrocampista spagnolo è stato un suo pupillo sin dal primo giorno che ha vestito la maglia partenopea. Il Napoli valuterà le eventuali offerte, entrambi sui 60 milioni, poi deciderà il da farsi.

La Redazione