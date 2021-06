AdL e Spalletti ragionano sul futuro di Dries Mertens

Uno degli obiettivi del Napoli per la sessione di mercato è cercare di snellire la rosa, per quanto riguarda il monte ingaggi, visto il mancato approdo in Champions League. Uno dei giocatori in questione è Dries Mertens, guadagna 4,5 milioni + 500 di bonus, uno dei più alti, è reduce da una stagione non certo esaltante. Belle sì le reti contro Roma e Crotone su punizione, ma anche molti infortuni e prestazioni non certo da “Ciro” come viene soprannominato. Saranno settimane importanti per il club, dove insieme a Luciano Spalletti, si valuterà il da farsi. La sensazione è che se dovesse arrivare un’offerta importante per il belga, dove è in ritiro con la nazionale, esordio il 12 Giugno, verrà presa in considerazione. Dilemma, tenere uno degli idoli, oppure alleggerire il monte ingaggi?

La Redazione