Il nome di Sinisa Mihajlovic era stato accostato alla Lazio, visto l’addio di Simone Inzaghi, ma è notizia attuale che il tecnico serbo resterà anche per il prossimo anno sulla panchina del Bologna. L’ex mister della Fiorentina e non solo ha un contratto biennale con il club felsineo e già sta pianificando per il mercato estivo le mosse da fare per la prossima stagione.

La Redazione