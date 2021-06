Thorsby, è il sampdoriano l’idea nuova per il centrocampo azzurro

Dopo il buon campionato disputato in blucerchiato, il centrocampista norvegese Morten Thorsby, 25 anni, finisce nel mirino di altre squadre italiane e sulle agente dei ds. Il suo è un o dei nomi nuovi per la mediana azzurra. Duttile, prestante fisicamente, utile nel gioco e negli inserimenti senza palla, le sue caratteristiche oltre che dal club partenopeo, pare siano state notate dall’ Atalanta e ultima, solo in ordine di tempo, dalla Lazio. Lo riposta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport. Il giocatore sarebbe seguito anche in Premier e Bundesliga.