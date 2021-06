Splendore: “L’Under21 eliminata ma ha dimostrato di avere anima e coraggio, grande lavoro di Nicolato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport: “L’eliminazione della Nazionale Under-21? Il Portogallo è stato più forte, ma, analizzando l’ultimo anno e mezzo dell’Italia, credo che vadano comunque fatti i complimenti al CT Nicolato e ai suoi giocatori. La squadra ha perso, ma ha dimostrato di avere anima e coraggio, le caratteristiche richieste dal CT alla vigilia della partita. L’espulsione di Lovato è stata determinante, ma bisogna ripartire dallo spirito mostrato nell’intero Europeo. La pandemia ha condizionato fortemente non solo l’Under-21, ma anche l’intera manifestazione, che è stata divisa in due parti. Il biennio dell’Under-21 resta positivo, la scelta di Nicolato si è dimostrata oculata, perché ha saputo creare un gruppo molto coeso. Mourinho alla Roma? Inizialmente si è parlato solo dell’aspetto mediatico, ma credo che ci sia anche sostanza dietro al suo arrivo. In Italia, un mercato degli allenatori del genere non lo vedevamo da tempo, la Serie A 2021/2022 si prospetta interessantissima”.