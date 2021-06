Spalletti ha compilato la lista degli “intoccabili”

Il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti sarà operativo dal Primo Luglio, essendo ancora stipendiato con l’Inter per tutto il mese di Giugno, però si inizia ad intuire le idee del mister di Certaldo. Per esempio i calciatori che considera intoccabili per la prossima stagione. In porta sicuramente Meret, per la difesa Di Lorenzo, Manolas e Rrahmani. Per il centrocampo Zielinski e Fabian Ruiz. Infine l’attacco Insigne, Politano, Lozano e Osimhen. Nella lista mancano Koulibaly, Mario Rui, Demme e Mertens, calciatori che se dovessero ricevere offerte che il club considera idonee verrebbero ceduti.

Fonte: CdS