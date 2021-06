Serie A-Dazn: ecco quanto costerà l’abbonamento mensile

Come già si sa dalla prossima stagione la Serie A sarà visibile su DAZN fino al 2024. La piattaforma online trasmetterà un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) più LaLiga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS e i canali tematici di Inter e Milan. Ma quanto costerà l’abbonamento per lo spettatore? L’offerta la svela direttamente DAZN sul suo sito ufficiale: a partire dal 1 Luglio infatti il costo dell’abbonamento sarà di 29,99 euro al mese, mentre per i nuovi clienti, che si abboneranno dall’1 al 28 Luglio, l’abbonamento sarà di 19,99 euro al mese per 14 mesi