Sarri “libero dalla Juve” ora può trattare: la Lazio offre un triennale

Ora che la Juventus lo ha “liberato”, Sarri può trattare davvero. La questione economica al momento è stata affrontata fra le righe, ma Maurizio intanto ieri ha incontrato in un blitz il ds Tare. Dal colloquio con Sarri sono già emerse richieste e modifiche, non sono semplici da realizzare, nonostante lui sia disponibile anche a tornare al 4-3-1-2 con Luis Alberto dietro le punte. Bisogna riflettere, ma adesso la voglia di Lotito è quella di sorprendere. La sua proposta al tecnico toscano sarebbe quella di un triennale. Non ha del tutto abbandonato l’idea di adeguare la sua squadra a quelle di Italiano. In questo caso, però, lo Spezia ha alzato la voce. Entro oggi o al massimo domani aspetta una risposta dal suo allenatore. Anche Mihajlovic, conservato sinora in standby, oggi incontra il Bologna e deve chiarire la sua posizione. Guai a perdere di vista le alternative, ma Lotito s’è invaghito di Sarri e gli vuole dare la priorità totale. L’ex Nesta è più una suggestione legata al nome. Anche Ciro Immobile starebbe spingendo per Sarri o comunque un grande allenatore.

Fonte: Il Mattino