Roma(Le Iene): “Caso Pjanic? Orsato e Valeri ci hanno querelato e ciò ci ha permesso di accedere agli audio all’ interno della sala VAR”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Il mancato secondo giallo a Pjanić in Inter-Juve del 2018? Rizzoli, Orsato e Valeri ci hanno querelato e ciò ci ha permesso di accedere agli atti dell’inchiesta e quindi agli audio all’interno della sala VAR. Tutto scaturisce dall’intervista che feci a settembre scorso all’ex procuratore federale Pecoraro, al quale fu detto che non esistevano audio, ma solo immagini, mentre in realtà Valeri e Orsato si sono parlati a lungo. Teoricamente la Lega Serie A dovrebbe avere tutto, se c’è testimonianza video, deve esserci per forza di cose anche quella audio. Quello che ci chiediamo ancora è che fine abbia fatto quell’audio. La mia idea? Non è stato un atto fraudolento per favorire la Juventus, ma un uso improprio della sala VAR da parte di Orsato e Valeri. C’è stata una conversazione cifrata tra i due e, per tutelarli, si è preferito far sparire la traccia audio”