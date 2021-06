Napoli-Emerson Palmieri, possibile sconto da parte del Chelsea

Il Napoli e il ruolo del terzino sinistro, dove sono anni che la società cerca un calciatore in grado di fare la differenza, senza enorme successo. Un giocatore che potrebbe fare al caso del club di De Laurentiis è certamente Emerson Palmieri. Il laterale italo-brasiliano lo conosce molto bene il neo tecnico Luciano Spalletti, avendolo allenato alla Roma e lui lo seguirebbe a ruota. Il Chelsea, società che con il club azzurro ha ottimi rapporti, potrebbe venire incontro alle esigenze di cassa. Per Emerson Palmeri, solo 15 presenze in tutto, secondo il Mattino, potrebbero chiedere 15 milioni, motivo per tentare l’affondo. Tra l’altro servirebbe come il pane un laterale mancino, visto l’addio di Hysaj e la possibile cessione anche di Ghoulam. Resterebbe solo Mario Rui, ma sarebbe troppo poco per giocare tre competizioni. A tutto Emerson Palmieri insomma.

La Redazione