Napoli-De Paul, c’è il piano per arrivare all’asso argentino

Il Napoli vorrà cercare di accontentare il suo nuovo allenatore Luciano Spalletti, per rendere la rosa sempre più competitivo, soprattutto a centrocampo. Al club azzurro non è un mistero che piace Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma c’è anche la concorrenza dell’Atletico Madrid e del Milan. De Laurentiis però vuole entrare a gamba tesa per l’asso argentino ed avrebbe l’intenzione di mettere soldi e proporre scambi di giocatori per convincere i friulani. La società del patron Pozzo chiede 40 milioni e non va dimenticato che tra i due club c’è un’amicizia che dura da anni. Si capirà se nelle prossime settimane ci sarà l’affondo decisivo per bruciare così la concorrenza in Italia e all’estero.

La Redazione