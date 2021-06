N. Schira, giornalista: “Sta molto bene, non credo possa andar via”

Queste le parole di Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni su 1 Station Radio: “Mertens? Lui sta molto bene, che possa andar via la vedo dura. È vero che ha uno stipendio importante, 4,5 milioni di euro, soprattutto per un club che non parteciperà alla Champions, ma è un ingaggio pesante anche per le altre squadre, soprattutto considerando che l’attaccante ha 34 anni. De Paul al Napoli? È un calciatore che è sempre piaciuto, ma le cifre sono molto alte, si parla di 40 milioni. Profilo che interessa anche a Spalletti, il quale lo voleva portare già all’Inter. Ancelotti al Real Madrid? È una voce che circola nelle ultime ore. Florentino cerca un nome importante, e cerca un allenatore abituato a vincere. I soci del club spingevano molto per Raul. Ci sono stati anche dei sondaggi per Antonio Conte, ma è un nome che non emozionava molto la piazza. Carlo, invece, è uno che ha vinto tanto. Ha iniziato a Parma, dove ha dimostrato tutto il suo valore da tecnico, poi crescendo è diventato un grande gestore di campioni”.

Fonte: 1 Station Radio