N. Schira, giornalista: “Ha ancora due anni di contratto, Spalletti lo conosce da anni”

Queste le parole di Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni su 1 Station Radio: “Spalletti e la società ancora devono incontrarsi per parlare concretamente del mercato. Sicuramente bisognerà intervenire per rimpiazzare i partenti Hysaj, Maksimovic, Bakayoko. Maksimovic vorrebbe restare? Ci sono calciatori che hanno tirato troppo la corda, anche se è vero che il difensore sta mandando dei segnali di riapertura. Le società non vivono momenti floridi, anche gli svincolati non possono pretendere contratti molto importanti. Contrasti tra De Laurentiis e Giuntoli? Spalletti conosce da tanti anni il ds azzurro, non credo possa essere un problema. Sicuramente Luciano ha un carattere molto forte, ma è proprio quello che serve in piazze calde come quella di Napoli. Sicuramente non è stata la miglior stagione per Giuntoli, sia per quello che si è visto all’ombra del Vesuvio, sia per quanto fatto a Bari, ma ha ancora 2 anni di contratto con la società partenopea.”