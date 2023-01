Mercato – Sempre aperta la pista D’Ambrosio. All’europeo si scioglierà la riserva su un oggetto misterioso

Con l’Inter, poi, è sempre aperta la pista D’Ambrosio, difensore tuttofare che Spalletti vorrebbe ritrovare da utilizzare come jolly: sia centrale che terzino. Ma tornando al centrocampo e agli Europei: in casa Napoli c’è grande attesa per quello che sarà il rendimento di Lobotka con la sua Slovacchia. Dopo un anno da oggetto misterioso, infatti, Lobotka è stato convocato dal ct della nazionale per l’Europeo dove conta di essere uno dei punti fermi della squadra. Questa è anche la speranza del Napoli e di Spalletti che così potrebbe trovarsi una pedina letteralmente nuova di zecca per la prossima stagione. La convocazione di Lobotka, infatti, ha lasciato un po’ tutti sorpresi visto il suo rendimento a scartamento così ridotto durante la stagione col Napoli (appena 23 presenze, quasi tutte per brevissimi spezzoni). Eppure, visto l’investimento da oltre 20 milioni fatto a gennaio 2020, tutti si aspettavano ben altre prestazioni. L’Europeo può rappresentare la sua grande opportunità di rivincita: in chiave nazionale, ma anche in chiave Napoli. Spalletti di sicuro lo terrà d’occhio per capire se lo slovacco potrà far parte del suo progetto tecnico oppure se bisognerà trovare un sostituto in quella posizione di campo e valutare la possibilità di cederlo già in questa sessione di mercato estivo.

Factory della Comunicazione

B. Majorano (Il Mattino)