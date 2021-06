Mercato – Nome sempre caldo a centrocampo, stavolta la parola spetta a Inzaghi

In mezzo al campo, invece, il nome caldo è ancora quello di Vecino, che con Spalletti all’Inter è stato protagonista e viene da una stagione piena di ombre a causa dei tanti problemi fisici. Il giocatore non si è ancora confrontato con Simone Inzaghi – appena arrivato in casa Inter – ma ha fatto sapere al club di gradire la destinazione Napoli, visto che già in passato (sotto la gestione Gattuso) si era parlato di un suo possibile arrivo in azzurro. Ora che in panchina c’è Spalletti, poi, la cosa lo intrigherebbe ancora di più. L’uruguaiano sarebbe pronto a trasferirsi con un contratto analogo a quello attuale, 2,5 milioni di euro a stagione. B. Majorano (Il Mattino)