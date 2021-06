Insigne-rinnovo, fissata la sede per trovare l’intesa

Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli è certamente il rinnovo di Insigne e ancora non è stato fissato l’appuntamento per parlare di cifre. Si sa, come conferma la Gazzetta dello Sport, che il club azzurro vorrebbe scendere l’ingaggio a 3,5 milioni, mentre l’agente del capitano dei partenopei ne vorrebbe 5 milioni. C’è ancora distanza e non sarà semplice nell’immediato trovare un modo per incontrarsi. Probabilmente avverrà dopo l’Europeo e non è da escludere che ci possa essere a Dimaro-Folgarida, sede del prossimo ritiro del Napoli in Trentino. Sarà un’estate calda e bisognerà trovare l’accordo per evitare l’addio in azzurro di Insigne.

La Redazione