Giustizia è fatta: Beppe Signori rientra nel mondo del calcio

Beppe Signori può tornare a fare calcio. Che questo martedì 1° giugno sia benedetto, Beppegol lo aspettava da una vita. Questa mattina il presidente federale Gabriele Gravina concederà la grazia all’ex attaccante di Foggia, Lazio, Sampdoria, Bologna (appunto) e della Nazionale, che nel 2011 in pratica era stato radiato. Nel frattempo l’ex attaccante aveva portato avanti la sua battaglia anche davanti ai giudici ordinari: ebbene, nei processi che si sono conclusi all’inizio del 2021, precisamente quelli di Piacenza e Modena, era stato assolto «perché il fatto non sussiste». Ma Beppe aveva vinto solo una delle sue due sfide, la vittoria per la seconda battaglia potrà festeggiarla oggi. Ad aprile a Bologna era stata lanciata anche una petizione on line per invitare il presidente federale a concedergli la grazia dopo che Beppegol era stato assolto con formula piena dalla giustizia ordinaria. Dal momento della pubblicazione del comunicato ufficiale da parte di via Allegri, Signori potrà tornare a lavorare finalmente in quello che da sempre è stato il suo mondo.

Claudio Benforti, (CorrSport)