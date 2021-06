Nel Napoli del futuro con Luciano Spalletti operativo dal Primo Luglio, ci sono diversi nodi da sciogliere, tra cessioni e la questione di Lorenzo Insigne. In entrata non mancano i calciatori graditi dal tecnico di Certaldo. Sulle fasce laterali piacciono D’Ambrosio e Mandava, come difensore centrale Senesi del Feyenoord. A centrocampo il sogno si chiama De Paul dell’Udinese, in alternativa Basic del Bordeaux.

Fonte: CdS