Giordano, giornalista: “Tutino? Bisogna puntare su prodotti nostrani”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Luperto e Gaetano in rosa? Io ci metterei anche Tutino. Sarebbe un’idea illuminante, può fare tante cose, anche la prima punta in maniera abbastanza spregiudicata, così come può giocare anche dietro. Non sarebbe un ridimensionamento. Chiaramente li ho visti giocare poco ma ho visto belle partite. L’area scouting del Napoli sicuramente li ha seguiti più di me. Puntare su prodotti nostrani sembrerebbe una buona idea. De Laurentiis il miglior presidente del Napoli? Non credo, si farebbe un torto a Ferlaino. Nessuno può disconoscere che abbia impresso una svolta, anche a livello imprenditoriale. E’ uscito dalle dinamiche del calcio e l’ha persino sfidato. Nel Napoli il progetto c’è stato. Per i risultati Ferlaino resta ancora avanti e anche per aver portato a Napoli Maradona. Ancelotti unico errore della società? L’idea che si possa discutere il fatto di puntare su un allenatore del genere non la condivido. Benitez e Ancelotti hanno pochi eguali, quando hai preso Ancelotti hai preso il Maradona o il Messi della panchina. Il suo secondo posto viene considerato come una salvezza. Oggi lo dimentichiamo ma Benitez ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana. Io continuo a pensare che tutte le mattine dovrebbe partire un carro per mozzarelle fresche a casa Benitez“.