Emerson a Napoli? C’è un motivo che lega Palmieri a Spalletti

La medaglia d’oro della finale di Champions League è già in bacheca. Ma ora Emerson Palmieri ha tutte le intenzioni di tenere aperta la bacheca di casa e mettere dentro un altro trofeo. Facile, si tratta dell’Europeo che parte il prossimo 11 giugno e lo vedrà protagonista con la maglia dell’Italia. Il terzino brasiliano – e naturalizzato italiano – è uno dei punti fermissimi della Nazionale e Roberto Mancini lo aspetta a Coverciano per riprendere anche con lui e Jorginho la preparazione verso l’esordio contro la Turchia. Ma, a differenza di altri compagni di squadra, la Nazionale non rappresenta la vetrina necessaria per far salire il proprio valore o cercare nuovi estimatori. Emerson, infatti, gode della stima e della fiducia da parte di Luciano Spalletti, l’allenatore che lo ha lanciato ai tempi della Roma. Il loro rapporto è rimasto solidissimo nel tempo al punto tale che oggi il suo nome è in cima alla lista dei desideri del toscano per il suo nuovo Napoli. B. Majorano (Il Mattino)