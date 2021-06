Ecco come diventare allenatore di calcio: eccome tutto ciò che c’è da sapere

Quante volte avrai detto o sentito dire durante una partita di calcio: “Questa partita la vincevamo anche se

fossi stato io l’allenatore”? E allora perché non provarci davvero? Diventare allenatore di calcio a livelli professionistici necessita di seguire una serie di step essenziali, senza i quali non si può intraprendere la professione. Ecco allora come fare per intraprendere questa carriera così particolare. Allenatore di calcio: da dove partire Per prima cosa si dovrà necessariamente partire dal corso per Allenatore Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence. Si tratta di un corso organizzato dalla stessa UEFA a cui è concessa l’iscrizione a chiunque sia interessato: non è necessaria un’abilitazione o un titolo formale. Difatti, è il primo passaggio per tutti i corsi FIGC. Il primo vero e proprio corso per diventare allenatore di calcio che è organizzato dalla FIGC è un corso che dura dieci settimane, totale di 123 ore di lezione e 20 ore di tirocinio. Questo comprende anche dieci sedute di allenamento e cinque arbitraggi in categorie pulcini ed esordienti. Altro passaggio essenziale è il corso per diventare Allenatore Dilettante Regionale. Questo consta di 120 ore e permette di ottenere un patentino di allenatore, che concede a sua volta la possibilità di accedere al ruolo di allenatore responsabile juniores nazionali, regionali e provinciali. Possono accedervi tutti quelli che hanno ottenuto il patentino C e permette di allenare nel calcio dilettantistico. Può sembrare banale, ma la prima cosa che viene insegnata in questi corsi citati è proprio come utilizzare la lavagna tattica: questa è ormai estremamente diffusa, la si può comprare online, in tutta semplicità. Altri passaggi essenziali Altri passaggi fondamentali per diventare allenatore professionista sono l’ottenimento dell’abilitazione UEFA B, la quale viene rilasciata già con la licenza C e D. Con questa è possibile poi partecipare al corso per diventare allenatore professionista di 2° categoria UEFA A: viene svolto a Coverciano, e si tratta del primo livello effettivo di formazione per allenare in categorie professionistiche. Al termine di questo corso si sostiene un esame che permette di allenare le squadre Beretti e Primavera, oltre che le prime squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C, ma anche essere tesserabile come allenatore in seconda in Serie A e Serie B maschile. Il corso in questione, comunque sia, è abbastanza arduo: sono 192 ore di formazione, dove si affrontano problematiche legate alla tattica e alla tecnica calcistica. Persino argomenti legati alla medicina dello sport e ai regolamenti di gioco in generale. Al corso accedono tutti i candidati di età non inferiore ai trent’anni, in possesso di licenza UEFA B. Arriviamo all’ultimo effettivo step per diventare allenatore di calcio. Il corso finale viene chiamato corso per allenatore professionista di 1° categoria UEFA pro. Si svolge sempre a Coverciano e dura 256 ore, da ottobre a luglio di solito, e prevede una sessione d’esame a settembre. È il massimo livello che è riconosciuto dalla FIGC e assicura l’abilitazione per lavorare come allenatore in prima squadra di qualsiasi

squadra di Serie A e B.

La Redazione